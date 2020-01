Der VfL Wolfsburg bemüht sich um eine Verpflichtung von Michael Pongracic. Laut den ‚Salzburger Nachrichten‘ soll zwischen den Wölfen und RB Salzburg bereits grundsätzliche Einigkeit über einen Transfer im Januar bestehen. Der kroatische Innenverteidiger konnte sich in Salzburg nie richtig durchsetzen und steht daher auf der Verkaufsliste der Österreicher.

2017 wechselte der 26-Jährige von 1860 München nach Salzburg, der Vertrag läuft noch bis 2022. In der laufenden Saison bestritt Pongracic erst sieben Pflichtspiele. Nach Erling Haaland wäre Pongracic bereits der zweite Spieler, der in diesem Monat den Weg aus Salzburg in die deutsche Bundesliga findet.