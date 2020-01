Red Bull Salzburg wird den nächsten Millionen-Abgang verzeichnen. Nach Informationen der ‚Hamburger Morgenpost‘ steht Hee-Chan Hwang unmittelbar vor einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers. Die Salzburger lassen sich den Deal fürstlich entlohnen: Bis zu 27 Millionen Euro sollen im Gegenzug in die Mozartstadt fließen.

Damit ist Hwang nach Takumi Minamito, den es zum FC Liverpool zieht, der zweite England-Export des österreichischen Topklubs binnen weniger Tage. Und die Chancen sind hoch, dass mit Erling Haaland ein dritter Offensivmann seine Zelte in Salzburg abbrechen wird. In dieser Transfer-Saga lässt die Entscheidung aber noch auf sich warten.

In der vergangenen Saison war Hwang an den Hamburger SV verliehen, konnte sein Leistungsvermögen aber aufgrund hartnäckiger Fitness- und Verletzungsprobleme nie wirklich abrufen. Wieder in Salzburg angekommen startete er dann jedoch so richtig durch und war in der zurückliegenden Hinrunde an 23 Toren in 22 Pflichtspielen beteiligt.