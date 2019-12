Nach dem 1:1-Unentschieden beim AFC Bournemouth am Boxing Day, bestreitet der FC Arsenal am heutigen Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Chelsea bereits das zweite Spiel unter der Leitung von Mikel Arteta. Der Spanier, der seine Karriere 2016 bei den Gunners beendete, tritt bei Arsenal zum ersten Mal in vorderster Front auf. Dort hat der 37-Jährige eine Mammutaufgabe vor sich – ob er ihr gewachsen ist, muss sich erst zeigen.

Bereits vor anderthalb Jahren war der ehemalige Arsenal-Kapitän der Favorit auf die Nachfolge von Arsène Wenger. Kurz vor der Vertragsunterschrift verließ die Arsenal-Bosse allerdings der Mut und Unai Emery übernahm das Zepter. Mit 18 Monaten Verspätung sitzt nun der eigentliche Kronprinz auf der Bank, der sich in den letzten Jahren im Schatten von Pep Guardiola weiterbilden konnte.

Gelingt Arteta die Wende?

Klar ist, dass sowohl Arsenal als auch Arteta mit dieser Lösung den unbequemen Weg gewählt haben. Der Klub geht das Risiko ein, einen als hauptamtlichen Trainer gänzlich Unerfahrenen auf seine Bank zu setzen. Arteta setzt direkt zu Beginn der jungen Trainerkarriere seine komplette Reputation aufs Spiel.

Bereits die kommenden Spiele werden zeigen, wohin der Weg der Gunners mit Arteta führt. Gegen Chelsea und Manchester United, Klubs denen man bei Arsenal auf Augenhöhe begegnen will, zählen nur Punkte. Sollten die Londoner aus diesen Partien nichts zählbares mitnehmen können, wird es für den neuen Coach ungemütlich – und das bereits nach wenigen Tagen.