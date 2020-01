Was will Arteta?

„Wir werden versuchen, auf dem Transfermarkt mitzumischen, um nach Optionen zu sehen, die das Team verstärken können", äußerte sich Mikel Arteta auf einer heutigen Pressekonferenz, „meine Pflicht ist es, meine Meinung zu den Dingen zu sagen, die wir verbessern können.“

Weiter führt der Spanier aus: „Ich mache mir im Moment mehr Sorgen, wie ich die Leute von den Verletzungen zurückholen kann, als um Neuzugänge. Ich möchte die Spieler, die ich hier habe, verbessern, alle an Bord holen und ihnen klarmachen, was wir hier versuchen zu tun. Wenn sich etwas Besonderes ergibt und wir denken, dass es die richtige Gelegenheit ist, uns zu verbessern, dann werden wir es tun.“

Wer könnte kommen?

Nach dem unrühmlichen Abschied von Kapitän Laurent Koscielny im vergangenen Sommer klafft in der Abwehr ein großes Loch. Weder Neuzugang David Luiz noch Sokratis oder Shkrodan Mustafi lieferten über die Hinrunde hinweg konstante Leistungen. Daher stehen einige Innenverteidiger auf der Wunschliste. Neben Pau Torres (Villareal), Merih Demiral (Juventus Turin) steht auch Dayot Upamecano von RB Leipzig im Fokus.

Der 21-Jährige will in seiner Karriere den nächsten Schritt machen und die Sachsen verlassen. Allerdings haben auch Manchester City und Tottenham Hotspur Upamecano auf dem Einkaufszettel. Eine andere Lösung wäre daher, den im Sommer verpflichteten William Saliba von seiner Leihe bei der AS St. Étienne zurückzurufen und vorzeitig ins Emirates zu holen.

Ein weiterer Kandidat für die Abwehrzentrale ist Samuel Umtiti vom FC Barcelona. Der Franzose sah den gestrigen 2:0-Sieg der Gunners gegen Manchester United live im Stadion und wird immer wieder mit den Londonern in Verbindung gebracht. Bei Barça hat der 26-Jährige seinen Stammplatz an Clément Lenglet verloren.

Auf der Position des Rechtsverteidigers ist der ‚Daily Mail‘ zufolge Jonjoe Kenny vom FC Schalke ins Visier geraten. Hinten rechts plagen die Gunners große Verletzungssorgen. Stammverteidiger Héctor Bellerín ist nach einem Kreuzbandriss noch nicht wieder bei 100 Prozent. Ersatzmann Calum Chambers zog sich am vergangenen Sonntag gegen den FC Chelsea ebenfalls eine Kreuzbandverletzung hinzu und fällt für den Rest der Saison aus.

Wer könnte gehen?

Shkrodan Mustafi wäre wohl der erste Abschiedskandidat, sollten die gewünschten ein bis zwei neuen Abwehrleute kommen. Der Weltmeister von 2014 gab zuletzt offen zu, dass er darüber nachdenkt, den Verein zu wechseln, sollte sich etwas ergeben.

Bei Granit Xhaka steht noch nicht fest, in welche Richtung es geht. Der Schweizer ist sich zwar nach FT-Infos bereits mit Hertha BSC über einen Wechsel einig. Doch Arteta will den von Unai Emery degradierten Kapitän unbedingt halten.

„Ich hatte ein Gespräch mit ihm und wollte verstehen, wie er sich fühlt“, erklärte Arteta bei der heutigen Presserunde, „ich habe ihm meine Meinung und meine Sichtweise erklärt und ihm gesagt, dass ihn der Klub unterstützt und ich will, dass seine Teamkollegen ihm den Rücken stärken und er seine Meinung ändert. Wir brauchen ihn.“

Sollte Xhaka die Zusage der Hertha gegenüber halten, müsste Arsenal für Ersatz sorgen. Als einer der möglichen Kandidaten ist nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato Adrien Rabiot von Juventus Turin.