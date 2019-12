Nach all dem Weihnachtsessen und Geschenkeauspacken steht am zweiten Weihnachtstag bei den meisten nicht mehr viel an. Fußballfans freuen sich jedoch auf den traditionellen Boxing Day in England. Seit 1966 wird jährlich am zweiten Weihnachtstag der Ligaalltag in der Premier League fortgesetzt.

Während in der amerikanischen Basketball-Liga NBA die besten Spiele an den Feiertagen zu sehen sind, gibt es am 19. Spieltag der Premier League lediglich ein Spitzenduell. Das zweitplatzierte Leicester City empfängt den Tabellenführer FC Liverpool (21 Uhr).

Die Foxes haben zehn Punkte Rückstand auf das Team von Jürgen Klopp und könnten mit einem Sieg noch einmal etwas Schwung in den scheinbar bereits entschiedenen Meisterschaftskampf bringen. Ob die Reisemüdigkeit der Reds eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten. Am vergangenen Samstag sicherte sich Liverpool in Katar mit einem 1:0-Sieg über Flamengo die Klub-Weltmeisterschaft.

Knapp neun Stunden Live-Fußball

Bis es jedoch um 21 Uhr soweit ist, können sich England-Fans auf acht weitere Partien im Vorfeld freuen. Den Anfang macht um 13:30 Uhr das Spiel Tottenham Hotspur vs. Brighton & Hove Albion. José Mourinho hat die Spurs vom 14. Tabellenplatz mittlerweile in Reichweite der europäischen Plätze geführt, nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Chelsea aber den ersten Dämpfer bekommen.

Beim FC Arsenal und dem FC Everton stehen erstmals die neuen Cheftrainer an der Seitenlinie. Beim direkten Aufeinandertreffen am vergangenen Samstag beobachteten Mikel Arteta und Carlo Ancelotti ihre Teams noch von der Tribüne aus. Arteta tritt mit den Gunners beim AFC Bournemouth an. Ancelotti empfängt im Goodison Park den FC Burnley.

Fans von Manchester City müssen sich leider bis zum Freitagabend gedulden. Die Citizens spielen in der einzigen Partie, die nicht am Boxing Day stattfindet, auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers.

Der 19. Spieltag im Überblick

Tottenham Hotspur – Brighton & Hove Albion (13:30 Uhr)

AFC Bournemouth – FC Arsenal (jeweils ab 16 Uhr)

Aston Villa – Norwich City

FC Chelsea – FC Southampton

Crystal Palace – West Ham United

FC Everton – FC Burnley

Sheffield United – FC Watford

Manchester United – Newcastle United (18:30 Uhr)

Leicester City – FC Liverpool (21 Uhr)

Wolverhampton Wanderers – Manchester City (27.12., 20:45 Uhr)