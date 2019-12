Der FC Liverpool hat auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Takumi Minamino gesichert. Wie die Reds mitteilen, kommt der Flügelstürmer von RB Salzburg. Der 24-Jährige kostet festgeschriebene 8,5 Millionen Euro Ablöse.

„Es war mein Traum, ein Spieler des FC Liverpool zu werden. Ich bin so glücklich, dass dieser Moment gekommen ist“, freut sich der Offensivmann, „es in die Premier League zu schaffen, war eines meiner großen Ziele. Ich denke, dies ist die beste Liga der Welt.“

Minamino war 2015 für ein Zehntel dieser Summer von Cerezo Osaka aus seiner japanischen Heimat nach Österreich gewechselt. Dort entwickelte sich der Rechtsaußen kontinuierlich weiter und zeigte sich stets torgefährlich. In der laufenden Spielzeit stehen nach 22 Spielen 20 Scorerpunkte zu Buche.

In Liverpool dürfte Minamino als Backup für die Star-Flügelstürmer Mohamed Salah und Sadio Mané eingeplant sein. Letzterer startete seine Europa-Karriere einst ebenfalls in Salzburg. Die Mozartstädter erweisen sich mit dem Verkauf von Minamino einmal mehr als erstklassiger Ausbildungsklub.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1

— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019