„Er kam aus der zweiten Liga in der Türkei. Wir haben ihn gesehen und wollten ihn unbedingt. Er hat viel Energie und die Leute haben ihn geliebt, auch wenn er Fehler gemacht hat, weil er diese Kriegermentalität hat.“ Zum Abschied aus Freiburg im Sommer 2018 schickte Christian Streich Caglar Söyüncü warme Worte hinterher.

Der SC Freiburg wurde ordentlich entlohnt, kassierte 21 Millionen Euro Ablöse von Leicester City. Was Trainer Streich schon damals geahnt haben dürfte: Mittlerweile ist Söyüncü noch viel mehr wert – und sogar auf dem Radar des FC Barcelona gelandet. Das berichtet Dean Jones, Reporter bei ‚Bleacher Report‘.

Hearing that Barcelona are showing interest in Caglar Soyuncu for the summer window.

Player seems willing to consider all options at end of season

— Dean Jones (@DeanJonesBR) January 17, 2020