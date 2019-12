Bekommt der FC Bayern schon zur Rückrunde seinen Wunschspieler? Leroy Sané wäre offenbar nicht abgeneigt. Pep Guardiola will einen Transfer des 23-Jährigen im Januar keineswegs ausschließen. Ob er an Sanés Verbleib bis zum Sommer glaube?

„Ich weiß es nicht. Alles kann passieren“, so die Aussage des City-Trainers auf einer heutigen Pressekonferenz. Den Spekulationen sind also weiter Tür und Tor geöffnet. Allem Anschein nach ist alles nur noch eine Frage der Ablöse. 2021 endet Sanés Vertrag bei den Skyblues.

Zurück auf dem Platz

Die Genesung des Nationalspielers schreitet indes mit großen Schritten voran. Am vergangenen Montag drehte Sané erstmals individuelle Runden auf dem Traininigsplatz.

„Auf das Feld zu gehen, war der nächste Schritt. Dann wird er mit uns trainieren und am Ende volle Einheiten absolvieren“, so die Comeback-Prognose von Guardiola. In Bezug auf eine gemeinsame Zukunft will der Katalane keine mehr abgeben.