Die lange Leidenszeit von Leroy Sané nähert sich ihrem Ende. „Ich denke, er ist nah dran. Ich habe mit ihm vor zwei Tagen gesprochen. Er trainiert allein mit dem Ball und er macht sich unglaublich gut“, erklärte Trainer Pep Guardiola auf einer Pressekonferenz. Sané hatte sich im ersten Pflichtspiel von Manchester City in der laufenden Saison einen Kreuzbandanriss zugezogen.

Guardiola fährt fort: „Sein Knie sieht gut aus. Ich denke also nicht, dass es noch lange dauern wird, bis er wieder komplett mit uns trainieren kann. Ich denke, dass er in den nächsten paar Wochen zurückkommen kann.“

Möglicherweise fängt dann Sanés Abschiedstour im Trikot von City an. Der 23-Jährige stand bereits im Sommer vor dem Wechsel zum FC Bayern, der Transfer scheiterte jedoch schlussendlich an Sanés Verletzung. Dem Vernehmen nach will der gebürtige Essener nach wie vor zum deutschen Rekordmeister wechseln. Auch angesichts seines 2021 auslaufenden Vertrags wäre der Sommer ein guter Zeitpunkt für einen Transfer.