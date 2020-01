Die angepeilte Verpflichtung von Granit Xhaka steht für Hertha BSC mehr denn je auf der Kippe. Laut der ‚B.Z.‘ hat der FC Arsenal den Preis für den Schweizer noch einmal angehoben. Statt der bislang geforderten 25 Millionen verlangen die Gunners dem Bericht zufolge inzwischen 30 Millionen Euro.

In der kommenden Woche soll dann eine Entscheidung fallen. Darauf dränge das Xhaka-Umfeld, so die ‚B.Z.‘. Einigung mit den Berlinern hatte der 27-Jährige bereits im alten Jahr erzielt. „Granit Xhaka ist sich mit Hertha einig. Er hat die Arsenal-Verantwortlichen und auch Mikel Arteta um Freigabe für den Wechsel nach Berlin gebeten“, bestätigte Xhaka-Berater José Noguera im Gespräch mit FT.

Passiert ist seitdem wenig. Hinzu kommt, dass auch der neue Arsenal-Trainer Mikel Arteta um den spielerisch so starken Linksfuß kämpft. „Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, wie sehr ich ihn mag, was ich von ihm erwarte und wie wichtig er für das Team ist. Ich bin hier, um ihm zu helfen. Ich will ihm sagen, dass wir alle hinter ihm stehen. Nicht nur ich, sondern der ganze Klub“, so Arteta. Man darf also gespannt sein, in welche Richtung das Pendel am Ende ausschlägt.