Odion Ighalo wechselt zu Manchester United. Wie die Red Devils verkünden, wird der Angreifer von Shanghai Shenhua bis Saisonende ausgeliehen. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht.

Damit sticht United Ligakonkurrent Tottenham Hotspur aus. Die Spurs hatten sich ebenfalls Hoffnungen auf den 30-jährigen Mittelstürmer gemacht. Im Old Trafford soll er die Verletzung von Marcus Rashford auffangen.

Ighalo ist in der Premier League kein Unbekannter. Von 2014 bis Januar 2017 ging der nigerianische Nationalspieler für den FC Watford auf Torejagd, ehe er für 23,3 Millionen Euro in die Chinese Super League wechselte. Im Reich der Mitte erzielte Ighalo insgesamt 46 Tore in 74 Spielen.

#MUFC can confirm that Odion Ighalo will join us on loan from Shanghai Shenhua until the end of the season.

Welcome, Odion!

— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020