Viel wurde in den vergangenen zwei Jahren über die Möglichkeiten philosophiert, die ein vorzeitiger englischer Deadline Day auch für die Bundesliga haben kann. Die großen englischen Deals mussten früher über die Bühne gehen, hiesige Klubs konnten dann ab August davon profitieren. Das Modell gehört nun aber der Vergangenheit an.

Wie die englische Fußballliga offiziell bestätigt, wurde bei einem Treffen der Klubbesitzer der vorgezogenen Transferschluss für beendet erklärt. Demnach sprachen sich die Klub-Offiziellen per Mehrheitsentscheid dafür aus, zum alten Zeitraum zurückzukehren.

Bereits im kommenden Sommer wird der englische Transfermarkt wieder wie lange Zeit üblich am 1. September um 17 Uhr BST (Britische Sommerzeit) seine Pforten schließen. Der 31. August eignet sich nicht als Deadline Day in England, da dies ein offizieller Bank-Feiertag ist.

At a Shareholders’ Meeting today, #PL clubs voted to adopt a change to the Summer Transfer Window closing date for season 2020/21

The 2020 closing date will therefore be 17:00 BST on 1 September

Full statement: https://t.co/YPf7LW1Sx8 pic.twitter.com/hiv7cnSqec

— Premier League (@premierleague) February 6, 2020