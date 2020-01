Tottenham Hotspur steht offenbar vor einem Top-Transfer. Wie mit dem ‚Telegraaf‘, ‚Eindhovens Dagblad‘ und ‚Voetbal International‘ gleich mehrere renommierte Medienhäuser berichten, liegen die Spurs bei Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) sehr gut im Rennen und können sich Hoffnungen auf eine baldige Verpflichtung machen.

Bei Eindhovens Liga-Partie gegen Twente Enschede zählt der vielseitige Angreifer schon nicht mehr zum Aufgebot. Zuvor erzielte Bergwijn wettbewerbsübergreifend sechs Tore und gab 13 Vorlagen in der laufenden Saison. Im Sommer wurde er auch beim FC Bayern gehandelt, doch nach wie vor peilen die Münchner einen Transfer von Leroy Sané an.

So zieht es Bergwijn wohl nicht in die Bundesliga, sondern in Premier League. Bei den Spurs wird er gemeinsam mit den anderen Offensiv-Akteuren den Abgang von Christian Eriksen kompensieren müssen. Der dänische Techniker soll zu Inter Mailand transferiert werden – zum Unmut seines Trainers José Mourinho ist der Wechsel aber nach Wochen des Pokerns noch immer nicht vollzogen.