Seit 2015 spielt Toby Alderweireld bereits bei Tottenham Hotspur. Verläuft alles nach Plan, werden noch weitere dreieinhalb Jahre hinzukommen. Denn erst kürzlich verlängerte der Innenverteidiger seinen Vertrag bis 2023.

Trainer José Mourinho möchte nun, dass auch Christian Eriksen und Jan Vertonghen sich an die Spurs binden. Die Arbeitspapiere des Duos laufen zum Saisonende aus. „Wenn ich Jan oder Christian wäre, würde ich hierbleiben“, erklärt der Portugiese gegenüber ‚Sky Sports‘.

Mourinho führt aus: „Denn sie sind schon so lange hier und haben alles miterlebt, was hier in den vergangenen vier, fünf Jahren passiert ist. Der Übergang von der White Hart Lane zum besten Stadion der Welt, die Perspektive für die Zukunft, die Vision des Klubs. Wenn ich sie wäre, würde ich sagen, dass ich Teil des Ganzen sein möchte.“

Bei Vertonghen und Eriksen werden die Worte ihres Trainers wohl unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Während der Verteidiger dem Vernehmen nach gerne bei Tottenham bleiben möchte, soll der Däne nach wie vor bestrebt sein, die Spurs zu verlassen. Schon im Sommer drängte Eriksen auf einen Wechsel, sein Wunsch wurde schlussendlich aber nicht erfüllt.

Ein „Monster“ für die Abwehr

Selbst wenn Vertonghen in London bleiben sollte, ist der Belgier mit 32 Jahren nicht mehr der Jüngste. Aus diesem Grund schauen sich die Spurs bereits nach einem potenziellen Langzeitnachfolger um. Laut ‚Sky Sports‘ ist dabei Issa Diop von West Ham United ins Visier des Klubs geraten.

Der 22-Jährige war 2018 für 25 Millionen Euro vom FC Toulouse zu den Hammers gewechselt und konnte sich dort schnell einen Stammplatz erkämpfen. Zuletzt saß der Innenverteidiger aber häufig nur auf der Bank oder gar auf der Tribüne. Mourinho ist dennoch ein Fan des jungen Franzosen. Während seiner Zeit bei Manchester United nannte The Special One Diop laut ‚Sky Sports‘ einst „ein Monster“.