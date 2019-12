Nicht viele Spieler können sich mit 16 Jahren bereits Stammspieler bei einem englischen Profiklub nennen. Jude Bellingham von Birmingham City ist einer von ihnen. 19 Partien stehen bislang für den zentralen Mittelfeldspieler zu Buche, davon immerhin 15 von Beginn an.

Laut dem ‚Telegraph‘ intensivieren viele Klubs das Scouting des Ausnahmetalents. Neben englischen Top-Vereinen wie Manchester United nennt die britische Zeitung in erster Linie Bundesligisten, die den Bellingham schon mehrfach beobachtet haben.

In der Vergangenheit wurden unter anderem Bayern München und Borussia Dortmund als Interessenten an dem Youngster gehandelt. Beide Klubs sind bekanntermaßen immer auf der Suche nach talentierten Teenagern, die eines Tages den Sprung ins Profiteam schaffen könnte. Bellingham – das belegt sein Status bei Birmingham – wäre einer derjenigen, die bereits sehr früh so weit sein könnten.