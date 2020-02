Nach 72 Minuten war der Moment gekommen, auf den Martin Braithwaite (28) lange hingefiebert hat. Beim Stand von 3:0 für Barça durfte der 18-Millionen-Neuzugang von CD Leganés erstmals im Rahmen eines Pflichtspiels im Barça-Trikot den Rasen des Camp Nou betreten. Die zwanzig Minuten, die ihm Trainer Quique Setién zustand, reichten aus, um anzudeuten, welches Potenzial in ihm schlummert.

Zwar profitierte der Däne in der Schlussphase der Partie etwas von der bereits gebrochenen Moral der Gäste aus Eibar, doch nichtsdestotrotz war der Neuzugang an den letzten beiden Treffern des torreichen Spiels beteiligt.

Nachdem Lionel Messi (32) bereits in der ersten Halbzeit einen Hattrick auf den Rasen zauberte, wurde er drei Minuten vor dem Ende der Partie mustergültig von dem uneigennützigen Braithwaite in Szene gesetzt. Auf dem linken Flügel tankte sich der Joker bis zur Grundlinie durch und bediente dann den am Fünfer freistehenden Argentinier, der dem Spiel mit seinem vierten Tor das Sahnehäubchen aufsetzte.

Fast der Debüt-Treffer

Nur wenige Augenblicke später hätte sich der Neuzugang selbst zum ersten Mal in Barças Torschützenliste eintragen können, doch dem stand Eibars Nummer eins Marko Dmitrovic (28) im Weg. Den Abpraller konnte Arthur (23) dann zum Endstand von 5:0 verwerten.

Am Ende des Tages zeigte sich Braithwaite total überwältigt von den Eindrücken. „Das war ein fantastischer Tag, den ich niemals vergessen werde“, freute sich der Däne und scherzte: „Ich werde meine Kleider nicht waschen, jetzt nachdem Messi mich umarmt hat. Er hat mich beglückwünscht. Er ist ein toller Typ, der will, dass ich mich hier wohlfühle.“

Lob für den Neuzugang gab es auch von Trainer Setién: „Braithwaite hat heute viel mehr geleistet, als wir erwartet hatten. Wir haben eine außergewöhnliche Verpflichtung gemacht. Er ist hochmotiviert und hat sehr gut gearbeitet, auch unabhängig von seinen beiden Torbeteiligungen.“