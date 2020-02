Vier Siege und eine Niederlage lautet bislang die Bilanz von Quique Setién als Coach des FC Barcelona. Wie gut die Überraschungslösung wirklich zu den Blaugrana passt, werden aber erst die entscheidenden Duelle um die Meisterschaft und Champions League zeigen.

Wie die ‚as‘ enthüllt, war Setién keineswegs der erste Name, der den Barça-Bossen nach der Trennung von Ernesto Valverde in den Sinn kam. Wie bereits damals durchsickerte, versuchten die Katalanen zunächst ihr Glück bei Ex-Spieler Xavi Hernández, der seit dem vergangenen Sommer erste Erfahrungen als Trainer beim Al Sadd Sports Club sammelt.

Flut von Absagen

Weil Xavi sich aber noch nicht reif fühlte für die Aufgabe im Camp Nou, wurden andere Kandidaten kontaktiert. Barcelona klopfte in der Folge bei Ronald Koeman, Mauricio Pochettino und Massimiliano Allegri an. Zu guter Letzt wurde auch über García Pimienta diskutiert, der aktuell für Barças Zweitvertretung zuständig ist.

Eine Verpflichtung klappte aber bei keinem der fünf Genannten und so kam die Akte von Setién auf den Tisch. Ab diesem Moment ging dann alles ganz schnell. Denn der 61-Jährige musste bekanntermaßen nicht lange überzeugt werden.