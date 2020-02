Im vergangenen Sommer schaffte Mohammed Salisu den Sprung in den Profikader von Real Valladolid. Beim spanischen Erstligisten hat sich der 20-Jährige in seiner ersten Saison direkt einen Platz in der Stammelf erarbeitet. Salisu überzeugt als robuster, kopfballstarker Innenverteidiger. Lediglich 25 Gegentore musste Valladolid in 23 Ligaspielen hinnehmen.

Die starken Leistungen und die günstige Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro rufen nun hochkarätige Interessenten auf den Plan. Laut der ‚as‘ beschäftigt man sich bei Real Madrid mit dem 1,91 Meter großen Abwehrspieler. Mittelfristig soll die Abwehr verjüngt werden. Kapitän Sergio Ramos (33) und Nacho (30) werden nicht mehr ewig zur Verfügung stehen.

Qual der Wahl

Und auch Atlético Madrid ist auf Salisu aufmerksam geworden. Die Colchoneros sollen sogar schon Kontakt aufgenommen haben. Interesse gibt es zudem von mehreren Klubs aus der Premier League. Insbesondere Manchester United hat seine Fühler ausgestreckt.

Wie sich andeutet, hat Salisu im Sommer die Qual der Wahl. Der direkte Sprung zu einem absoluten Topklub könnte für den Verteidiger aus Ghana allerdings noch zu groß sein. Zu häufig trifft Salisu noch die falsche Entscheidung, es fehlt die Erfahrung. Atlético würde den Linksfuß daher gerne kaufen und für mindestens ein weiteres Jahr an Valladolid verleihen. Ein Modell, dass auch die anderen namhaften Interessenten in Betracht ziehen könnten.