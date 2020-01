Der FC Barcelona steht kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Rodrigo (28). Der Spanier absolviert zur Stunde einen ersten Medizincheck bei den Blaugrana. Der FC Valencia seinerseits will Rodrigo aber nur ziehen lassen, wenn Ersatz kommt. Alles deutete bislang darauf hin, dass Paco Alcácer (26) von Borussia Dortmund den Platz einnehmen soll. Der BVB wiederum könnte dann die Verpflichtung von Emre Can (26) finanzieren.

So schön, so gut. Wie die ‚Superdeporte‘ aus Spanien nun berichtet, könnten Barcelona und Valencia aber noch einen anderen Plan aushecken. So soll der wechselwillige Bruno Fernandes von Sporting Lissabon einen Vertrag bei Barça unterzeichnen. Bis zum Saisonende würden die Katalanen den im offensiven Mittelfeld beheimateten Portugiesen aber nach Valencia verleihen, damit die Fledermäuse Ersatz für Rodrigo haben.

Borussia Dortmund, Alcácer sowie Can würden in diesem Fall vermutlich in die Röhre gucken. Ob es tatsächlich zu dieser überraschenden Kehrtwende kommt, bleibt aber abzuwarten. Kaum ein Spieler war in der jüngeren Vergangenheit häufiger Teil der Gerüchteküche als Sportings Fernandes. Trotz etlicher bevorstehender Transfers kickt der 25-Jährige aber immer noch in Lissabon.