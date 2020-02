Lionel Messi ablösefrei: Diese Vorstellung würde ohne Zweifel jedem Verein weltweit gefallen. Dass der Weltfußballer nun im Sommer tatsächlich zum Nulltarif zu haben wäre, ruft logischerweise etliche Interessenten auf den Plan. Und die jüngsten Unruhen beim FC Barcelona heizen die Gerüchteküche zusätzlich an.

Der Barça-Kapitän selbst nutzt nun die Gelegenheit eines Interviews mit der ‚Mundo Deportivo‘, um Dampf vom Kessel zu nehmen. Messi stellt klar: „In Wahrheit war es immer meine Entscheidung, nicht erst mit der Klausel. Ich hatte oft die Gelegenheit, den Verein zu verlassen. Es gab viele interessierte Klubs, die bereit waren, die Klausel zu ziehen. Aber es kam mir nie in den Sinn, zu gehen. Auch jetzt nicht. Ich wiederhole es nochmal: Wenn der Verein weitermachen will, gibt es kein Problem.“

Loblied auf Lautaro

Alles spricht also dafür, dass Messi auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Barcelona tragen wird. An seiner Seite stürmen könnten dann Lautaro Martínez (22) und Neymar (28). La Pulga schwärmt in den höchsten Tönen von seinem Landsmann, der bei Inter Mailand unter Vertrag steht: „Er ist außergewöhnlich und hat beeindruckende Anlagen. Man konnte schon sehen, dass er ein großer Spieler wird. Jetzt explodiert er und zeigt es. Er ist körperlich stark, gut im Eins gegen Eins, torgefährlich, nimmt es im Luftkampf mit jedem auf, ist ausdauernd, beweglich und sucht seine Chance. Er hat viel Qualität. Er ist komplett.“ Barça würde Lautaro gerne als Nachfolger von Luis Suárez (33) installieren. Festgeschriebene 112 Millionen Euro sind aufgerufen.

Aber auch die Akte Neymar liegt weiterhin auf dem Schreibtisch. Messi würde eine Rückkehr des Brasilianers ins Camp Nou begrüßen, wie er klarstellt: „Ich habe es schon einmal gesagt: Er ist einer der Besten und er hat uns sehr geholfen auf dem Platz. Aber es ist verständlich, dass die Fans schlecht von ihm denken. Denn er ist auf eine unschöne Weise gegangen.“ Messi zufolge hat Neymar weiterhin „große Lust, wiederzukommen“.

Ob es klappt, steht aber in den Sternen. Wahrscheinlicher ist da schon die Ankunft von Lautaro im Sommer. Welcher Neuzugang auch kommen wird, Messi wird auf ihn warten. Ausstiegsklausel hin oder her.