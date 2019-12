„Chaos in Rekordzeit“: Der ‚Corriere dello Sport‘ lässt an Heiligabend kaum ein gutes Haar am AC Mailand. Zu besorgniserregend ist die Krise des siebenmaligen Champions League-Siegers, der vor der Saison vom Europapokal ausgeschlossen wurde, nun in der Liga nur Elfter ist und bereits den Trainer gewechselt hat. Stefano Pioli kam im Oktober für Marco Giampaolo. Für den Sommer ist schon jetzt Ralf Rangnick im Gespräch.

Im Januar soll nun aber erstmal mittels eines gelungen Transfermarkts versucht werden, wieder in angenehmere tabellarische Fahrwasser zu gelangen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ soll deswegen für jeden Mannschaftsteil mindestens eine Verstärkung her. Dabei einmal mehr im Mittelpunkt: Zlatan Ibrahimovic. Der schwedische Superstar befindet sich bekanntlich auf Vereinssuche, nachdem er LA Galaxy den Rücken gekehrt hat.

18 Monate für Ibra

Neuesten Erkenntnissen zufolge ist Milan bereit, Ibras Forderung nach einem Vertrag über 18 Monate zu erfüllen. Für den Altmeister wäre es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Bereits zwischen 2010 und 2012 spielte er für die Lombarden – als der Klub freilich noch ein gänzlich anderer war. Nun soll er mit 38 Jahren das Gesicht des Winter-Umbruchs werden. Bis zum 30. Dezember rechnet man mit Ibrahimovics Zusage.

Für das Mittelfeld sucht Milan ebenfalls nach einer routinierten Verstärkung. Nach Informationen von Foot Mercato beschäftigt sich der AC mit Nemanja Matic (31), der bei Manchester United keine große Rolle mehr spielt. In der Abwehr darf es dagegen gerne eine jüngere Lösung sein. Milan befindet sich im Duell mit Bayer Leverkusen um Jean-Clair Todibo (19) vom FC Barcelona. Die Katalanen wollen ihr Innenverteidiger-Talent aber wohl nur verleihen.

Verkäufe unabdingbar

Um die kostspieligen Winterpläne in die Tat umzusetzen, muss Milan natürlich auch verkaufen. Schließlich will man nicht erneut Probleme mit dem Financial Fairplay bekommen. Der ehemalige Wolfsburger Ricardo Rodríguez (27) gilt dabei ebenso als Verkaufskandidat wie Lucas Paquetá (22), an dem Paris St. Germain reges Interesse zeigt. Zudem könnten Franck Kessié (23) und Fabio Borini (28) den Klub verlassen.

Und dann ist da auch noch der Fall Ante Rebic (26), dessen Verpflichtung im Sommer sich immer mehr als Missverständnis entpuppt. In Florenz flüchtete der kroatische Vizeweltmeister einst vor Pioli, der nun sein Trainer in Mailand ist. Eine vorzeitige Rückkehr zu Stammverein Eintracht Frankfurt erscheint mittlerweile denkbar, wenngleich sie laut Coach Adi Hütter „aktuell kein Thema“ ist. Milan steht ein ereignisreicher Januar bevor.