Jegliche Interessenten müssten für Yan Diomande offenbar tief in die Tasche greifen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ reicht selbst eine vereinsinterne Rekordsumme in Höhe von 120 Millionen Euro nicht aus, um den 19-Jährigen von RB Leipzig loszueisen. Die Sachsen planen demnach, sämtliche Abwerbeversuche für den Ivorer so lange wie möglich abzublocken.

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Der FC Liverpool startete den Poker zuletzt mit einer Offerte von 90 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Nachzahlungen. RB-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer lehnte dieses Angebot umgehend ab. Obwohl die Reds daraufhin signalisierten, ihr Gesamtpaket auf 120 Millionen Euro aufzustocken, bleiben die Leipziger standhaft. Die Berater des Flügelspielers erhöhen jedoch den Druck, einen Transfer bereits in diesem Sommer abzuwickeln. Zeitgleich wird über eine vorzeitige Verlängerung des bis 2030 laufenden Vertrags mit deutlich aufgestocktem Gehalt verhandelt.