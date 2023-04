Kahn ätzt gegen Bayern-Mannschaft: „Kann nicht der Anspruch sein“

Neuer-Gate, Nagelsmann-Entlassung, Mané-Tätlichkeit – beim FC Bayern geht es seit Monaten hoch her. Oder anders: Der vielzitierte FC Hollywood ist zurück. Lange nicht mehr herrschte eine derartige Unruhe in Deutschlands erfolgreichstem Fußballklub. Eine neue Episode lässt nun der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn folgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der einstige Weltklasse-Keeper nimmt sich seine Mannschaft zur Brust – wohlwissend, dass dem neuen Trainer Thomas Tuchel in dieser Situation kein großer Vorwurf gemacht werden kann. Den Kopf müssen nun die Profis hinhalten. „Wir haben über 20 Nationalspieler in unserem Kader, an der sportlichen Qualität liegt es sicher nicht“, stellt Kahn mit Blick auf die schwachen Auftritte gegenüber der ‚Sport Bild‘ fest.

Lese-Tipp

Wettbieten mit Bayern? PSG macht Kane zur Priorität

„Inkonstanz ist unsere Konstanz“

„Zuletzt“, ledert der 53-Jährige dann richtig los, „war zu wenig Wille, zu wenig Bereitschaft zu erkennen. Inkonstanz ist unsere Konstanz, das kann nicht der Anspruch dieser Mannschaft sein.“ Jeder Spieler müsse wissen, „worum es in dieser entscheidenden Phase der Saison geht: zu zeigen, wer der FC Bayern ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ausdrücklich von der Kritik ausgenommen, aber nicht weniger gefordert, ist der neue Übungsleiter Tuchel. „Die letzten Spiele haben gezeigt, dass es einige größere Stellschrauben gibt, an denen Thomas drehen muss“, mahnt Kahn, zeigt sich vom Trainerwechsel aber überzeugt: „Unter Thomas wird die Mannschaft wieder zu ihrer Form und zu ihrer Konstanz finden.“

Transfer-Treffen geplant

In sechs Woche steigt laut ‚Sport Bild‘ ein Treffen der Führungsetage mit ihrem Coach, in dem die Pläne für das kommende Transferfenster abgesteckt werden. Mögliche Neuzugänge und Abgänge sollen benannt und mit Tuchel abgestimmt werden. Dieser Termin dürfte endgültig Bayerns Transfer-Sommer einläuten.