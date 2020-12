Wintertransfermarkt: Real will sich Serrano schnappen

Florentino Pérez hat es sich in den Kopf gesetzt, die größten Talente des spanischen Fußballs frühzeitig an Real Madrid zu binden. In wenigen Wochen will der Präsident des Rekordmeisters nach Informationen der ‚as‘ den nächsten Ausnahmekönner unter Vertrag nehmen. Francho Serrano heißt der Wunschspieler, 19 Jahre ist er alt und für Real Saragossa am Ball.

Dem Bericht zufolge sieht Reals Plan vor, Serrano im Januar zu kaufen. Die festgeschriebene Ablöse liegt bei acht Millionen Euro. Sollte Saragossa eines Tages wieder in der Primera División vertreten sein, steigt sie auf 30 Millionen Euro an. Der zentrale Mittelfeldspieler soll dann zunächst leihweise bei seinem Stammklub geparkt werden. Frühestens im Sommer könnte Serrano folglich zum Kader der Madrilenen stoßen.

Mit Saragossa in der Krise

In Saragossa hat sich der spanische U19-Nationalspieler im Verlauf der aktuellen Saison vermehrt in Richtung Stammelf gespielt. Die ersten fünf Partien saß Serrano nur auf der Bank, in den acht folgenden Spielen durfte der Youngster mitwirken. Allzu erfolgreich waren die bisherigen Auftritte in der zweiten Liga jedoch nicht.

In den acht Partien mit Serrano holte Saragossa zwei Unentschieden, die jüngsten sechs Begegnungen gingen allesamt verloren. Für das größte Talent im Verein könnte die Saison 2020/21 dennoch ein Meilenstein sein. Dann nämlich, wenn er im Januar seine Unterschrift bei Real Madrid setzt.