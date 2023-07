Liverpool plant Angebot für Lavia

Der FC Liverpool könnte trotz der Verpflichtungen von Alexis Mac Allister (24) und Dominik Szoboszlai (22) einen weiteren Mittelfeldspieler an Bord holen. Fabrizio Romano berichtet, dass die Reds nach wie vor an den Diensten von Roméo Lavia vom FC Southampton interessiert sind. Die Saints, die in die Championship abgestiegen sind, verlangen laut dem Transferexperten eine Ablösesumme von umgerechnet etwa 58 Millionen Euro.

Dem Portal ‚talkSPORT‘ zufolge bereitet der Verein um Trainer Jürgen Klopp sogar bereits ein erstes Angebot für den Sechser vor. Der 19-jährige Belgier steht noch bis 2027 bei Southampton unter Vertrag. In den vergangenen Wochen wurden auch dem FC Arsenal und dem FC Chelsea Interesse an dem jungen Abräumer nachgesagt. An der Anfield Road könnte Lavia langfristig in die Fußstapfen von Fabinho (29) treten und dabei helfen, den Mittelfeld-Umbau weiter voranzutreiben.

