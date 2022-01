Gespräche geführt: Hinteregger zurück nach Gladbach?

Matthias Ginter (27) wird seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht verlängern, entsprechend sucht Max Eberl nach Ersatz – spätestens ab Sommer. Dabei ist der Manager offenbar auf einen alten Bekannten gestoßen.

Wie ‚Sport1‘ berichtet, haben die Fohlen Interesse an Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt. Gespräche mit der Seite des 29-jährigen Innenverteidigers wurden demnach schon geführt. Auch ein Wintertransfer sei nicht völlig ausgeschlossen. Als Ablöse bringt der TV-Sender sechs bis acht Millionen Euro ins Spiel, Frankfurts Abwehrmann sei nicht unverkäuflich.

Hinteregger erlebte eine wechselhafte Hinrunde bei der Eintracht, in der er zwischenzeitlich nur auf der Bank saß. Unter Ex-Coach Adi Hütter, mittlerweile Trainer in Gladbach, wäre das noch undenkbar gewesen. Bei seinem österreichischen Landsmann war Hinteregger stets gesetzt.

Eine Reunion liegt also auf den ersten Blick nahe, zumal die Eintracht mit Hrvoje Smolcic (HNK Rijeka) einen potenziellen Hinteregger-Nachfolger an der Angel hat. Doch es gibt auch Punkte, die gegen einen Hinti-Transfer sprechen. Zum einen sagte Hinteregger vor knapp einem Jahr: „Ich kann mir nicht vorstellen, bei einer anderen deutschen Profi-Mannschaft und damit gegen die Eintracht zu spielen.“

Und zum anderen war Hinteregger schon einmal in Gladbach, als Leihspieler von RB Salzburg während der Rückrunde 2015/16. In zehn Spielen fabrizierte der Linksfuß damals zwei Eigentore und verschuldete einen Elfmeter, weshalb es am Ende der Spielzeit weiter zum FC Augsburg ging, ehe Hinteregger in Frankfurt unter Hütter so richtig durchstartete. Klar ist die Gladbacher Zeit lange her, doch Fälle, in denen es ein Spieler und Verein nach einem gescheiterten Versuch noch einmal miteinander probieren, sind rar gesät.