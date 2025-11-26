Menü Suche
Wolfsburg: Guilavogui in neuer Position?

von Daniel del Federico - Quelle: Sport Bild
Luiz Gustavo, Josuha Guilavogui und Robin Knoche @Maxppp

Der VfL Wolfsburg beschäftigt sich bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor mit einem Ex-Spieler. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist Josuha Guilavogui ein Kandidat für den freigewordenen Posten. Der 35-Jährige, der Wolfsburg einst als seine Heimat bezeichnete und einwandfreies Deutsch spricht, könnte in neuer Funktion zurückkehren.

Der ehemalige Kapitän verbrachte neun Jahre beim VfL Wolfsburg und absolvierte 265 Pflichtspiele. Nach der Absage von Andreas Schicker läuft die Suche nach einem neuen Sportdirektor in der Autostadt auf Hochtouren. Neben Guilavogui stehen auch Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart, Sebastian Kehl von Borussia Dortmund, Jonas Boldt, der zuletzt beim Hamburger SV tätig war, und Nils-Ole Book von der SV Elversberg bei den Niedersachsen auf dem Zettel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
