Neue Anfrage für Osimhen

Bricht Victor Osimhen seine Zelte in Istanbul bald ab? Der ‚as‘ zufolge zeigt der FC Arsenal Interesse am Nigerianer. Sportdirektor Andrea Berta sei beim Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce (3:0) gewesen und habe sich bei den Verantwortlichen der Cimbom über den 27-Jährigen informiert.

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Erst im Juli des vergangenen Jahres hatte Galatasaray 75 Millionen Euro an die SSC Neapel überwiesen, um Osimhen in die Türkei zu holen. Auch der FC Bayern ist nach FT-Infos grundsätzlich interessiert am Mittelstürmer. Berta hat der Zeitung zufolge neben Osimhen auch Keeper Ugurcan Cakir (30) und Flügelspieler Baris Alper Yilmaz (25) beobachtet.