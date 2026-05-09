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2. Bundesliga

KSC schnappt sich FC-Talent

von Dominik Schneider - Quelle: Express
Jason Ponente Ramirez bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Der 1. FC Köln muss einen schwerwiegenden Abgang aus dem eigenen Jugendbereich verkraften. Wie der ‚Express‘ berichtet, hat sich Jason Ponente Ramirez (19) gegen einen Verbleib am Geißbockheim entschieden und wird ablösefrei zum Karlsruher SC wechseln.

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Die seit Monaten laufenden Verhandlungen führten aus FC-Sicht nicht zum gewünschten Ergebnis. Seinen nächsten Entwicklungsschritt wird der treffsichere U19-Flügelstürmer (32 Einsätze, 15 Tore, acht Assists) beim Zweitligisten vom Wildpark gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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