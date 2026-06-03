Bericht: Eriksen-Abschied besiegelt

Beim VfL Wolfsburg will man nach dem Abstieg in die zweite Liga etliche Profis zu Geld machen. Laut der ‚Sport Bild‘ rechnen die Wölfe mit Einnahmen von insgesamt 100 Millionen Euro für namhafte Spieler wie Kamil Grabara (27), Mohamed Amoura (26) oder Lovro Majer (28). Bekannt ist zudem, dass Patrick Wimmer (25) per Zehn-Millionen-Klausel zur TSG Hoffenheim wechseln wird.

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Eine geringere Ablöse soll der Verkauf von Kapitän Christian Eriksen (34) einbringen. Mit dem Mittelfeldspieler wurde sich auf eine Trennung verständigt, so die ‚Sport Bild‘. Eine Spur soll zu Ex-Klub Ajax Amsterdam führen.

Noch nicht aufgegeben habe der VfL die Verpflichtungen der beiden Hertha-Profis Tjark Ernst (23) und Fabian Reese (28). Torwart wie Angreifer sollen den Wolfsburgern ihre Zusage gegeben haben – das allerdings vor dem Abstieg. Gespräche, ob das Duo auch zu einem zweitligainternen Transfer bereit ist, laufen.