Im Winter: Werder-Quartett auf dem Sprung?

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Keke Topp im Zweikampf mit Skelly Alvero @Maxppp

Den SV Werder Bremen werden im Winter womöglich mehrere Profis wegen geringer Einsatzzeiten verlassen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Leiter Profifußball Peter Niemeyer: „Gerade junge Spieler müssen Spielzeit haben. Wir werden die nächsten Wochen abwarten und dann mit den Jungs in den Austausch gehen, um zu schauen, was das Beste für alle ist.“

Die ‚Bild‘ nennt mit Skelly Alvero (23), Isak Hansen-Aaröen (21), Julian Malatini (24) sowie Keke Topp (21) vier junge Spieler, die „heiße Kandidaten“ für einen Wechsel im Winter sind. Während bei Hansen-Aaröen sogar ein endgültiger Abschied denkbar scheint, könnten die drei anderen Werder auf Leihbasis verlassen. Topp wurde zuletzt mit einer Rückkehr zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Bei Alvero und Malatini stand bereits im Sommer eine Leihe im Raum.

