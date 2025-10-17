Werder: Klarheit um Bittencourt „in naher Zukunft“

Leonardo Bittencourt hat sich zu seinem auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen geäußert. Wie der Mittelfeldspieler gegenüber der ‚DeichStube‘ betont, soll es schon bald eine Entscheidung geben: „Clemens Fritz (Geschäftsführer bei Werder) und ich unterhalten uns über viele Dinge. Auch über Verträge. Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann werden wir das gemeinsam tun. Ich glaube, in naher Zukunft wird es eine Entscheidung geben.“

Einen Verbleib an der Weser schließt der 31-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, nicht aus: „Am Ende muss für mich das Gesamtpaket stimmen. Es muss eine Perspektive da sein, mit der ich mich anfreunden kann, um meinen Vertrag so zu erfüllen, wie sich das jeder Verein vorstellt: mit 150 Prozent. Und deswegen setzt man sich ja zusammen, bespricht die Dinge und wird am Ende entweder zueinander finden oder eben auch nicht.“