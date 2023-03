Türkei-Gerüchte um HSV-Talent Yalcinkaya

Bilal Yalcinkaya wird mit einem Wechsel zu Fenerbahce in Verbindung gebracht. Mehrere türkische Medien berichten vom Interesse des Tabellenzweiten der Süper Lig am Offensiv-Juwel des Hamburger SV. Beraterin Dajanna Feimann von der Agentur Intersoccer wollte die Berichte auf FT-Nachfrage weder bestätigen noch dementieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nichtsdestotrotz weiß FT, dass Yalcinkaya mit seinen Leistungen im HSV-Nachwuchs die Aufmerksamkeit großer Klubs aus dem In- und Ausland auf sich gezogen hat. Der 16-Jährige lief in der laufenden Spielzeit 15 Mal in der U17 seines Klubs auf, erzielte dabei sechs Tore und gab sieben Vorlagen. Ein weiterer Treffer gelang ihm in seinen zwei Einsätzen für die Hamburger U19.

Lese-Tipp

Atik verlängert in Magdeburg