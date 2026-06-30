Einigung: Schalke gelingt El-Faouzi-Coup

Der FC Schalke 04 kann bei Soufiane El-Faouzi (23) offenbar zeitnah Vollzug melden. Laut ‚Sky‘ ist die Vertragsverlängerung des Mittelfeldmotors um ein weiteres Jahr beschlossene Sache. Beide Parteien haben dem Bezahlsender zufolge eine grundsätzliche Einigung über ein neues Arbeitspapier bis 2030 erzielt. Die Unterschrift soll in Kürze gesetzt werden.

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El-Faouzi, in der vergangenen Aufstiegsaison der Königsblauen einer der absoluten Schlüsselspieler, sichere sich im Zuge der Verlängerung eine seinen Leistungen angemessene Gehaltserhöhung. Der laufstarke Rechtsfuß will laut ‚Sky‘ unbedingt weiterhin das Schalke-Trikot tragen und lehnte dafür Anfragen von anderen Bundesligisten sowie Klubs aus der Premier League und der Serie A ab.