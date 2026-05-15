Zum Nulltarif: Schalke will neuen Kanté

Nach dem Sommer beginnt für den FC Schalke 04 nach drei langen Jahren im Unterhaus die neue Saison in der Bundesliga. Doch obwohl die Mannschaft von Trainer Miron Muslic den Aufstieg sehr souverän eingefahren hat, muss der Kader deutlich verstärkt werden, um im Oberhaus eine gute Rolle spielen zu können.

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Das Budget dafür ist jedoch bekanntermaßen sehr gering, die Vereinskassen sind chronisch leer – daran ändern auch die Einnahmen durch die Wiederverkaufsbeteiligung an Rodrigo Zalazar (26) nicht viel. Frank Baumann muss daher kreativ werden und günstig einkaufen. Nach exklusiven FT-Informationen ist der Sportvorstand der Knappen in der Ligue 2 fündig geworden. Schalke hat niemand Geringeren als den neuen N’Golo Kanté (35) im Blick.

Unermüdlicher Allrounder

Wilitty Younoussa heißt der zentrale Mittelfeldspieler, der beim Rodez AF als echter Allrounder und mit unermüdlicher Laufbereitschaft hervorsticht. Am Dienstag erst hat der 24-Jährige seinen Klub mit dem entscheidenden Tor gegen Red Star Paris (3:2) ins Finale der Aufstiegsplayoffs am heutigen Freitag (20:30 Uhr) gegen die AS St. Etienne geschossen.

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Der Vertrag des Rechtsfußes läuft Ende Juni aus, Younoussa ist daher ablösefrei zu haben. Neben Schalke sind auch der 1. FC Kaiserslautern, Zulte Waregem und mehrere Klubs aus der Ligue 1 an dem kamerunischen Nationalspieler interessiert.

Kanté-Entdecker sieht Parallelen

Der Mittelfeldspieler wurde in Kamerun beim renommierten G8 Talent-Turnier entdeckt und wechselte im Sommer 2020 von der AS International Football Académie in Yaoundé zu Dijon FCO. Sein damaliger Trainer, Patrice Garande, urteilte damals nach nur wenigen Spielen: „Relativ gesehen erinnert er uns an N’Golo Kanté. Nicht nur wegen seiner Statur, sondern er hat auch dieses gewisse Etwas, das N’Golo hatte.“ Er muss es wissen, denn Garande hatte den Weltmeister von 2018 selbst in Caen entdeckt.

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Dennoch wechselte Younoussa nach nur zwei Jahren zu Rodez, wo er in seinen vier Saisons 141 Ligue 2-Spiele ansammelte, in denen er fünf Toren und sieben Vorlagen zum Teamerfolg beisteuerte. Nun soll im Sommer der nächste Schritt folgen.