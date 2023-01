Katterbach: HSV-Wechsel „mein Ziel“

Noah Katterbach würde gerne über das Ende der Saison beim Hamburger SV bleiben. „Wenn der HSV mich im Sommer festverpflichten will, würde mich das freuen. Das ist mein Ziel“, sagt der vom 1. FC Köln ausgeliehene Linksverteidiger gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘. Und weiter: „Aber ich will mir auch noch nicht zu viele Gedanken machen. Der Aufstieg ist ein geiles Projekt. Dafür will ich alles geben.“ Über eine potenzielle Kaufoption für den HSV ist nichts bekannt.

Doch angesichts der Tatsache, dass die Geißböcke mit St. Pauli-Kapitän Leart Paqarda für die kommende Saison einen neuen Linksverteidiger an Land gezogen haben, wäre ein Katterbach-Verbleib an der Elbe durchaus denkbar. Sofern die Einsatzzeiten für den 21-Jährigen stimmen: „Mir wurde gesagt, dass es einen offenen Konkurrenzkampf gibt und ich erst einmal von hinten angreifen muss. Daher mache ich mir keinen Kopf.“ Beim FC läuft Katterbachs Vertrag 2024 aus. Zwei Jahre lang lief es für den Youngster in Köln gut, ehe Steffen Baumgart das Eigengewächs aussortierte.

