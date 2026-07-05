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Offiziell Weltmeisterschaft

Nach zwei Spielen: WM-Trainer schmeißt hin

von Lukas Weinstock
1 min.
Hervé Jean-Marie Roger Renard ist Trainer @Maxppp

Nach nur zwei Spielen legt Hervé Renard das Amt als tunesischer Nationaltrainer nieder. „Es war mir eine Ehre, die Farben Tunesiens zu tragen und diese unvergessliche Erfahrung zu machen. Ich wünsche dieser tunesischen Mannschaft alles Gute für die Zukunft. Mein Abenteuer endet hier“, so der französische Übungsleiter auf Instagram.

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Renard trat bei Tunesien während des Turniers die Nachfolge von Sabri Lamouchi an, der nach dem ersten Spiel entlassen worden war. In zwei Partien gegen Japan (0:4) und die Niederlande (1:3) setzte es für Renard jedoch zwei Niederlagen. Kurios: Der 57-Jährige ist bereits der zehnte Trainer, der im Rahmen der WM zurücktritt respektive entlassen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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