Groß: Rückkehr nach Deutschland „mein Ziel“

Premier League-Legionär Pascal Groß möchte irgendwann nach Deutschland zurückkehren. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der 31-Jährige mit Blick auf seine berufliche Zukunft: „Irgendwann wird der Schritt in Richtung Heimat kommen. Das ist mein Ziel, mein Traum. Wann der Zeitpunkt da ist, ist im Fußball immer schwer zu sagen, aber irgendwann würde ich mir das definitiv wünschen.“

2017 wechselte der zentrale Mittelfeldspieler vom FC Ingolstadt in die Premier League zu Brighton & Hove Albion. Dort stand der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit in allen 14 Ligaspielen in der Startelf und war an sieben Treffern beteiligt (fünf Tore, zwei Vorlagen). Bereits im Sommer dieses Jahres sprach Groß offen über eine Rückkehr in die Bundesliga. Im Sommer soll unter anderem der SV Werder Bremen interessiert gewesen sein.