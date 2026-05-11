Heute Sitzung: Zwei Bayern-Bosse bangen

Am heutigen Montag findet beim FC Bayern die vierteljährliche Aufsichtsratssitzung statt. Auf der Agenda stehen dabei auch die potenziellen Verlängerungen mit Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund.

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Alle drei stehen noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Nach Informationen der ‚Abendzeitung‘ ist eine Verlängerung mit Dreesen sehr wahrscheinlich. Die Zukunft von Eberl und Freund sei dagegen „nach wie vor offen“.

Vor allem Eberls Arbeit wird kritisch beäugt, ihm werden teils zu kostspielige Verlängerungsdeals zur Last gelegt. Zudem ist das Verhältnis zu Freund kritisch, der ‚kicker‘ schrieb jüngst von einer „Zwangsehe“.

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Ob Eberl, Freund oder sogar beide spätestens mit Vertragsablauf 2027 ihre Sachen packen müssen, soll final im August entschieden werden. Beraten und diskutiert wird über die Zukunft der Kaderplaner schon heute.