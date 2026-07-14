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Bundesliga

Elversberg-Wunschspieler rasselt durch den Medizincheck

von Julian Jasch - Quelle: Rheinische Post
1 min.
Elias Egouli im Fortuna-Dress @Maxppp

Wider Erwarten heuert Elias Egouli (23) nicht in der Bundesliga an. Der Innenverteidiger ist bei der SV Elversberg nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ durch den Medizincheck gefallen. Nun wird er zumindest vorerst im Trainingscamp von Fortuna Düsseldorf erwartet. Die Rheinländer bestätigen den geplatzten Deal offiziell.

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Elversberg wollte ursprünglich von der Ausstiegsklausel in Egoulis bis 2029 datiertem Kontrakt Gebrauch machen. Die festgeschriebene eine Million Euro fließt fürs Erste aber doch nicht an die Rheinländer. Dass der gebürtige Kölner im laufenden Wechselfenster noch den Abflug macht und nicht in Liga drei an den Start geht, ist gut möglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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