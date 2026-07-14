Elversberg-Wunschspieler rasselt durch den Medizincheck

Wider Erwarten heuert Elias Egouli (23) nicht in der Bundesliga an. Der Innenverteidiger ist bei der SV Elversberg nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ durch den Medizincheck gefallen. Nun wird er zumindest vorerst im Trainingscamp von Fortuna Düsseldorf erwartet. Die Rheinländer bestätigen den geplatzten Deal offiziell.

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ℹ️ Der Transfer von Elias Egouli ist nicht zustande gekommen. Der aufnehmende Club hat sich gegen eine Verpflichtung entschieden.



Wir sind im Dialog mit Eli und werden gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte besprechen. #f95 | 🔴⚪️ https://t.co/zRuVeLbkz2 pic.twitter.com/SCf7ITtOSb — Fortuna Düsseldorf (@f95) July 14, 2026

Elversberg wollte ursprünglich von der Ausstiegsklausel in Egoulis bis 2029 datiertem Kontrakt Gebrauch machen. Die festgeschriebene eine Million Euro fließt fürs Erste aber doch nicht an die Rheinländer. Dass der gebürtige Kölner im laufenden Wechselfenster noch den Abflug macht und nicht in Liga drei an den Start geht, ist gut möglich.