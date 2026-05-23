25-Millionen-Stürmer: Bayer nimmt Kontakt auf

Noch ist unklar, ob Bayer Leverkusen Christian Kofane über den Sommer hinaus halten kann. Der 19-Jährige hat in seiner Debütsaison in der Bundesliga für Furore gesorgt. Insgesamt kann der Kameruner auf sieben Tore und neun Vorlagen zurückblicken. Vor allem Klubs aus der Premier League hat der Mittelstürmer es angetan.

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Einen möglichen Ersatz hat die Werkself schon ins Visier genommen. Laut ‚Globo Esporte‘ besteht bereits Kontakt zu Emersonn vom FC Toulouse. Der 21-jährige Brasilianer kommt immerhin auf sieben Treffer in 31 Spielen für die Franzosen. Neben Bayer sollen auch Real Sociedad und die AS Monaco interessiert sein.

Das Fürstentum habe aktuell sogar die Pole Position inne. Günstig wird Emersonn allerdings nicht, Toulouse soll 25 Millionen Euro für den Angreifer fordern. Der 1,93 Meter große Rechtsfuß kann übrigens auch die beiden Flügelpositionen bekleiden. Vertraglich ist er noch bis 2029 an Toulouse gebunden.