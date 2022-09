PSG - Juventus: So seht ihr das Champions League-Duell live

Während Paris St. Germain von der Tabellenspitze der Ligue 1 grüßt, konnte Juventus Turin in fünf Partien erst zwei Serie A-Siege einfahren. 24 erzielten PSG-Toren stehen nüchterne sieben auf Seiten der Italiener gegenüber. Die Pariser Star-Offensive um Kylian Mbappé, Lionel Messi und Co. zeigt sich schon früh in Top-Verfassung. Am heutigen Dienstagabend kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Giganten in der Gruppe H der Königsklasse. Ein Duell zweier Vereine, die hohe Ambitionen im Wettbewerb haben.

PSG gegen Juve Live-Stream

Die Begegnung findet am heutigen Dienstag, dem 6. September statt. Das Streamingportal DAZN zeigt die Partie live und exklusiv. Der planmäßige Anstoß erfolgt um 21 Uhr. Kommentator des Spiels ist Freddy Harder.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen PSG und Juventus Turin nicht im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.