Flügelspieler, Talente, Tore: BVB plant den Turnaround

Die teils dramatischen Leistungsschwankungen von Karim Adeyemi (24) stehen sinnbildlich für die im gleichen Maße schwankenden Leistungen seines Arbeitgebers. An manchen Tagen lässt Borussia Dortmund im allgemeinen und der Offensivstar im speziellen Fans wie Experten mit der Zunge schnalzen, an anderen Tagen kann selbst der FK Bodö/Glimt ein unerwarteter Stolperstein sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Adeyemi soll dennoch die BVB-Zukunft gehören, das vorgelegte Vertragsangebot zeugt davon. Mit dem gelernten Flügelspieler will man am Rheinlanddamm alte Tugenden wiederbeleben und damit zu alter Stärke zurückfinden.

Neue Flügel für den BVB

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll es gegen Ende der Saison eine Diskussion geben, ob man nicht doch zu einem System mit echten Flügelspielern zurückkehren sollte. Niko Kovac verzichtet darauf, die Entscheidung wurde nach dessen Amtantritt gemeinsam mit der Mannschaft getroffen. Die Vereinsführung ging den Weg mit, unter anderem aus Kostengründen, da Transfers von entsprechenden Spielern Unsummen verschlungen hätten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese Entscheidung fällt den Bossen aber nun auf die Füße. Zum einen wurde in den vergangenen Jahren gerade mit dem Verkauf von Flügelspielern sehr hohe Transfereinnahmen generiert. Diese bleiben nun aus. Zum anderen geht den Schwarz-Gelben der so geliebte torreiche Spektakelfußball ab.

Zur neuen Saison soll sich dies wieder ändern. Der klare Auftrag an Kovac: Mehr Tore, attraktiverer Fußball und deutlichere Siege. Laut dem Fachmagazin will der Trainer diesen Weg mitgehen und hat allen Punkten zugestimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wieder mehr Chancen für Talente

Doch damit nicht genug, auch die in Dortmund traditionell hochkarätigen Talente sollen wieder mehr Chancen bekommen. Unter Kovac haben Eigengewächse einen schweren Stand, für den Kroaten gilt einzig und allein das Leistungsprinzip. Marktwertentwicklung und das Sammeln von Profi-Erfahrung von Jugendspielern kommen da zu kurz.

Damit soll Schluss sein, laut der ‚Sport Bild‘ hat Kovac die Dienstanweisung bekommen, Talenten mehr Spielzeit zu gewähren. Cole Campbell (19) und Julien Duranville (19) wurden bereits aussortiert und an die TSG Hoffenheim respektive den FC Basel verliehen. Im schwarz-gelben Fundus schlummern aber unter anderem mit Samuele Inácio (17), Mathis Albert (16), Taycan Etcibasi (18) und Ousmane Diallo (18) zahlreiche Juwele, die vor allem für Offensiv-Spektakel stehen.