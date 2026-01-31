Werder erneut sieglos: Fliegt jetzt Steffen?

Seit zehn Spielen wartet Werder Bremen inzwischen auf einen Sieg, gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) gab es am heutigen Samstag nach zuvor zwei Niederlagen immerhin einen Last-Minute-Punkt. In der Tabelle stehen die Bremer auf Platz 14, können heute aber noch vom Hamburger SV überholt werden.

Für Trainer Horst Steffen wird die Luft dennoch immer dünner. Schon vor der Gladbach-Partie hieß es, dass der SVW-Trainer bei einem erneut ausbleibenden Dreier wohl gehen muss. Eine Stellungnahme aus Bremen steht zur Stunde noch aus.

Update (18.11 Uhr): Werder-Manager Clemens Fritz ließ nach der Partie ein Bekenntnis vermissen und sagte: „Wir sind alle sehr enttäuscht und müssen das heute erstmal sacken lassen. Wir werden uns dann zusammensetzen und besprechen, wie es weitergeht.“

Steffen war im Sommer von der SV Elversberg zu Werder gekommen, sein Punkteschnitt aus 21 Pflichtspielen liegt bei 0,90. In einer Woche ist Grün-Weiß beim SC Freiburg zu Gast. Ob Steffen dann noch an der Seitenlinie steht?