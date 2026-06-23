Für die Verpflichtungen von Mats Rots (20), Patrick Wimmer (25), Cajetan Lenz (20) und Alessandro Vogt (21) hat die TSG Hoffenheim knapp 35 Millionen Euro investiert. Darüber hinaus soll Jens Stage (29/Werder Bremen) zum Europa League-Teilnehmer stoßen. Folgerichtig rechnet man im Kraichgau mit teuren Spielerverkäufen, um die Bilanz auszugleichen.

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Konkret geht der ‚kicker‘ fest von den Abgängen von Muhammed Damar (22), Fisnik Asllani (23) und Bazoumana Touré (20) aus. Summa summarum könnte das Trio mehr als 80 Millionen Euro in die Kassen des Bundesligisten spülen.

Goalgetter Asllani, der von Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem FC Barcelona gejagt wird, ist für festgeschriebene 25 bis 30 Millionen Euro zu haben. Flügelflitzer Touré könnte der TSG gar eine neue Rekordsumme von bis zu 50 Millionen Euro bescheren. Einige Premier League-Vertreter haben es auf den Ivorer abgesehen, im weiteren WM-Verlauf kann er seinen Preis womöglich sogar noch weiter in die Höhe treiben.

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Damar dürfte angesichts seiner verkorksten Hoffenheim-Saison deutlich günstiger sein. Allen voran der SC Freiburg glaubt an das Potenzial des Spielmachers, der in Sinsheim genauso wie Asllani und Touré bis 2029 unter Vertrag steht.