Bundesliga

Bayern: Mike-Entscheidung & Klausel-Update

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Wisdom Mike im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern verfolgt mit Wisdom Mike einen klaren Plan. Laut ‚Sky‘ ist eine Leihe im Winter ausgeschlossen. Der Pay-TV-Sender bestätigt zudem, dass der 17-Jährige in der Rückrunde mehr Einsatzminuten im Trikot des deutschen Rekordmeisters erhalten soll.

Im neuen Vertrag des Juwels ist dem Bericht zufolge auch keine Ausstiegsklausel verankert. Dementsprechend können die Bayern langfristig – mindestens bis 2029 – mit Mike planen. In den kommenden Wochen wird der gebürtige Münchner aber zunächst für die deutsche Auswahl bei der U17-WM zu sehen sein.

