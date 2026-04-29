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Kühner Klopp-Traum enthüllt

von Dominik Schneider - Quelle: Takvim
1 min.
Jürgen Klopp bei seiner Vorstellung als Head of Global Soccer bei Red Bull @Maxppp

Bei Fenerbahce wurde nicht nur gerade Domenico Tedesco als Cheftrainer entlassen, es stehen auch wieder Präsidentschaftswahlen vor der Tür. Dementsprechend ambitioniert wird der Wahlkampf ausfallen, was sich laut ‚Takvim‘ auch hinter den Kulissen bei Diskussionen über den Nachfolger von Tedesco bemerkbar macht. Eine Gruppe der involvierten Personen plädiert vehement für die Anstellung eines international renommierten Coaches. Dabei fallen vor allem die Namen von Jürgen Klopp (RB Leipzig), Xabi Alonso (ohne Verein) und Antonio Conte (SSC Neapel).

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Demgegenüber steht ein Kreis an Funktionären, die nach Tedesco lieber wieder einen türkischen Trainer an der Seitenlinie stehen haben wollen. Dabei sind dem Bericht zufolge die momentan vereinslosen Aykut Kocaman (ehemals Basaksehir) und Ismail Kartal (ehemals Persepolis FC) die am häufigsten diskutierten Namen. Beide waren schon in der Vergangenheit Trainer der Kanarienvögel und würden jeweils sogar schon zum dritten Mal das Amt übernehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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