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Bundesliga

Fritz-Zukunft bleibt offen

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Clemens Fritz im Stadion @Maxppp

Clemens Fritz will eine mögliche Vertragsverlängerung beim SV Werder Bremen nicht überstürzen. „Ich bin mit dem Aufsichtsrat in konstruktivem Austausch. Bald steht die Mitgliederversammlung an und Werder wird einen neuen Präsidenten bekommen. Für uns macht es deshalb keinen Sinn, vor der Mitgliederversammlung über meine Vertragsverlängerung zu sprechen“, stellt der Geschäftsführer Profifußball bei ‚Sky90‘ klar.

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Fritz‘ Vertrag bei den Bremern endet im Anschluss an die laufende Saison. Sein nach aktueller Bewertung starker Sommertransfermarkt hat dem 45-Jährigen unabhängig von der Präsidenten-Personalie innerhalb des Vereins wieder Kredit verschafft. Im November wird nach zwölf Jahren der Nachfolger von Hubertus Hess-Grunewald gesucht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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