Nach tristen Jahren in der 2. Bundesliga möchte Schalke 04 nach dem Aufstieg alles dafür tun, sich im Oberhaus zu etablieren. Die Defensive der Knappen ist grundsolide, vor allem im Angriff soll sich noch etwas tun. Trainer Miron Muslic benötigt mehr Torgefahr und Optionen.

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Für den linken Flügel soll Ben Bobzien (23) von Mainz 05 losgeeist werden, der in der abgelaufenen Spielzeit bei Dynamo Dresden überzeugen konnte. Gesucht wird ein weiterer Mann für die rechte Offensivseite oder das Zentrum. Laut Transferexperte Sacha Tavolieri hat Schalke einen Spieler im Visier, der beide Positionen besetzen kann. Es handelt sich um Jelani Dumas (21) von Benfica Lissabon.

Dumas will wechseln

Der belgische Youngster möchte den portugiesischen Spitzenklub demzufolge in diesem Sommer verlassen und Schalke gehört wie auch namentlich nicht genannte Klubs aus Frankreich und Italien zu den Interessenten. Der Bundesliga-Aufsteiger hat laut Tavolieri bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen.

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Dumas war 2021 von der KAA Gent in die Benfica-Jugend gewechselt und hat seit der U17 alle Jugendteams des Hauptstadtklubs durchlaufen. Der Sprung zu den Profis blieb dem Angreifer jedoch bisher verwehrt. Für die zweite Mannschaft der Adler lief der Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 31 Mal auf, erzielte acht Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Der Vertrag des nominellen Mittelstürmers, der mehrere Male auch auf dem Flügel im Einsatz war, ist noch bis 2027 befristet. Für Benfica ist es in diesem Sommer also voraussichtlich die letzte Chance, eine Ablöse für Dumas zu erhalten.