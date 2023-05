Klage nach Wechsel-Fehler: Real droht Punktabzug

Real Madrid droht unter Umständen ein Punktabzug in der spanischen Meisterschaft. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der FC Getafe nach Reals 1:0-Sieg am vergangenen Wochenende Beschwerde bei der Liga eingereicht. Demnach ist der Madrider Vorstadtklub der Ansicht, dass die Königlichen eine regelwidrige Auswechslung vorgenommen haben.

Zur Erklärung: In der 84. Minute sollte Marco Asensio ausgewechselt werden, doch die Verletzung von Eduardo Camavinga änderte das und letztlich verließ der Franzose das Spielfeld. Getafe behauptet, dass Álvaro Odriozola das Spielfeld bereits betreten hatte, so dass die Auswechslung bereits vollzogen war und Asensio das Spielfeld hätte verlassen müssen und nicht Camavinga.

Daher hat Getafe eine offizielle Beschwerde beim RFEF eingereicht. Real hat demnach drei Tage Zeit zu reagieren. Sollte der Protest erfolgreich sein, würde die Partie nachträglich 3:0 zugunsten von Getafe gewertet werden. In dem Fall würden die Königlichen auf 68 Punkte abrutschen und befänden sich auf einmal hinter ihrem Stadtrivalen Atlético auf Platz drei der Tabelle. Ärger, den man am Santiago Bernabéu nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League sicher nicht gebrauchen kann.